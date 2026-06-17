E-Commerce-Pionier Welch will mit Rolo Tires „traditionelle Handelskanäle umgehen“

Kürzlich haben wir berichtet, dass Michael („Mike“) Welch – der britische Unternehmer, der vor allem durch die Gründung von Blackcircles.com und die spätere Entwicklung von Treadsy in Nordamerika bekannt wurde – den Start einer neuen Direct-to-Consumer- bzw. D2C-Reifenmarke namens Rolo Tires angekündigt hat. Im Gespräch mit unserer britischen Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories erläutert Welch die weiteren Hintergründe von Rolo Tires, wo die Reifen produziert werden, welche Chancen er in einem sich verändernden europäischen Markt sieht und warum er glaubt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für eine mutmaßlich moderne, erschwingliche Premiumreifenmarke ist.

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