https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/AZUR-Netzwerkkoordinatorin-Christina-Guth-rueckte-die-Reifenkreislaufwirtschaft-in-den-Fokus-der-Tire-Cologne-Besucher.jpg 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-06-17 14:42:552026-06-16 14:47:43AZUR will „klare Forderungen an die Politik“ formulieren – Co-Veranstalter
AZUR will „klare Forderungen an die Politik“ formulieren – Co-Veranstalter
Eines der Schwerpunktthemen der Tire Cologne: die Reifenkreislaufwirtschaft. Und der Gravitationspunkt dazu: der AZUR-Gemeinschaftsstand mit immerhin 19 Ausstellern inmitten von Halle 7 der Koelnmesse. Dabei endete die AZUR-Präsenz in Köln längst nicht dort, nutzten die Verantwortlichen des Netzwerks um Koordinatorin Christina Guth die Messe doch auch umfassend für die Setzung eigener Inhalte, sodass man meinen möchte, das AZUR-Netzwerk wächst in die Rolle eines Co-Veranstalters hinein.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!