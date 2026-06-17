Semperit baut sein Angebot für AllSeason-Grip 2 aus

Zum 120-jährigen Markenjubiläum baut Semperit das Angebot seines Ganzjahresreifens AllSeason-Grip 2 aus. Mit 35 neuen Dimensionen deckt das Modell künftig ein deutlich breiteres Fahrzeugspektrum ab – vom klassischen Kompaktwagen über moderne Crossover- und SUV-Modelle bis hin zum anspruchsvollen UHP-Bereich für leistungsstärkere Fahrzeuge.

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