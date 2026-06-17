https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Semperit-All-Season-Grip-2_winter-scaled.webp 1920 2560 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-17 13:02:522026-06-17 13:02:52Semperit baut sein Angebot für AllSeason-Grip 2 aus
Semperit baut sein Angebot für AllSeason-Grip 2 aus
Zum 120-jährigen Markenjubiläum baut Semperit das Angebot seines Ganzjahresreifens AllSeason-Grip 2 aus. Mit 35 neuen Dimensionen deckt das Modell künftig ein deutlich breiteres Fahrzeugspektrum ab – vom klassischen Kompaktwagen über moderne Crossover- und SUV-Modelle bis hin zum anspruchsvollen UHP-Bereich für leistungsstärkere Fahrzeuge.
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