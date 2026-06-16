Prinx Europe unterstreicht in Köln sein „langfristiges Commitment“

Prinx Chengshan Tire Europe drängt weiter mit Hochdruck auf den europäischen Markt. Der aus China stammende Hersteller nutzte die jüngste Tire Cologne einerseits als Plattform, um umfassend von sich reden zu machen – etwa im Rahmenprogramm der Messe oder mit einer großangelegten Abendveranstaltung in der populären Aussichtsgastronomie KölnSky. Dort feierte der Hersteller sein 50-jähriges Bestehen insgesamt und sein Zehnjähriges in Europa mit etlichen Gästen. Eine Gelegenheit, die Prinx-Europe-Geschäftsführer Thomas Wohlgemuth auch dazu nutzte, sein „langfristiges Commitment“ mit Blick auf die Kunden in Europa und seine Wachstumsziele über die verschiedenen Kanäle und Produktsegmente hinweg noch einmal zu unterstreichen. Prinx Europe nutzte seinen Auftritt in Köln aber auch dazu, eine bereits vor einiger Zeit angekündigte Erweiterung seines Produkt-/Markenportfolios umzusetzen.

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