Euromaster und Continental holen ETM-Awards bei Reifenservice und Reifen

Insgesamt 3.384 Leserinnen und Leser der Fachzeitschriften Trans aktuell, Fernfahrer und Eurotransport.de haben in diesem Jahr ihre Favoriten gewählt und damit die Preisträger der jüngsten ETM-Awards bestimmt. Für seinen Reifenservice ausgezeichnet wurde dabei Euromaster. „Es ist uns eine große Ehre, diesen renommierten Preis zu erhalten“, betonte dazu Marco Gälweiler, Bereichsleiter Key Account Management bei Euromaster, im Anschluss an die Award-Verleihung, die am vergangenen Wochenende beim Sommerfest des ETM-Verlags stattfand. „Wir bedanken uns bei allen Leserinnen und Lesern für ihr Vertrauen. Es ist ein großer Ansporn für uns, tagtäglich das Beste für unsere Kundinnen und Kunden zu geben.“ Unterdessen erhielt Continental einmal mehr den Award in der Kategorie Reifen, während Winkler mit der entsprechenden Auszeichnung in der Kategorie Nkw-Teilehandel ausgezeichnet wurde.