GMP präsentiert seine neue Marke Antera in Köln

Auch Räderhersteller GMP wird auf der Tire Cologne ausstellen. Am Stand B020/C025 wird das italienische Unternehmen vom 4. bis 6. Juni auch die neue Kollektion der vor kurzem erworbenen Marke Antera präsentieren. Diese besteht aus fünf Modellen (A101, A103, A105, A107 und A303). Die Räder sind in Größen zwischen 19 und 24 Zoll und in folgenden sieben Oberflächen zu haben: Piano Black Diamond, Moon Grey Diamond, Piano Black, Silver Ice, Stone Bronze, Satin Champagne und Piano Black Champagne. Der Star der neuen Linie sei das A303-HPE-Forged-Rad. Es garantiere laut Unternehmensangaben eine „überragende Festigkeit und ein geringes Gewicht“. Das Rad ist in 24 Zoll und dem „auffälligen“ Piano-Black-Diamond-Finish verfügbar.