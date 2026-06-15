Zuwachs bei Ceat für den Sommer und den Winter

Der Reifenhersteller Ceat nutzte die Tire Cologne, um einen Ausblick auf sein zukünftiges Produktportfolio zu geben. Am Messestand des Herstellers wurden zwei neue Modelle gezeigt, die unter dem Label „Introducing Soon“ bereits in den Startlöchern für den europäischen Markt stehen.

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