Toyo Tire weiht sein neues Serbien-Werk nun auch offiziell ein

Nachdem Toyo Tire im neuen Werk in Serbien bereits seit Ende Juli produziert, hat der japanische Hersteller vor Ort jetzt den Regelbetrieb gestartet und diesen wichtigen Schritt mit einer offiziellen Eröffnungsfeier gewürdigt. Wie es in einer Mitteilung heißt, sei dazu gestern am neuen Produktionsstandort im serbischen Indjija – dem ersten des Herstellers in Europa überhaupt – auch Serbiens Präsident Aleksandar Vučić zugegen gewesen.

