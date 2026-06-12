Einen Goodyear-Blimp selbst mal steuern …

Das Update für den Microsoftflugsimulator 2024 integriert nicht nur 30 US-Nationalparks und -Monumente in die Software, sondern auch Goodyears „Blimp“ (Bild: YouTube/Microsoft/Screenshot)

… können alsbald all jene, die Microsofts Flugsimulator 2024 besitzen. Denn die amerikanische Softwareschmiede hat das sogenannte „World Update 22“ angekündigt: Es soll „die atemberaubenden Landschaften der USA“ würdigen und dreißig Nationalparks und Monumente der Vereinigten Staaten umfassen sowie außerdem wird Goodyears „Blimp“ genanntes Luftschiff integriert. Mit dem Release soll demnach die Schönheit der USA gefeiert werden, wobei es passenderweise zum Unabhängigkeitstag der Nation am 4. Juli erscheint.


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