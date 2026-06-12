https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Microsoft-Flight-Simulator.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-06-12 12:45:342026-06-12 12:45:34Einen Goodyear-Blimp selbst mal steuern …
Einen Goodyear-Blimp selbst mal steuern …
… können alsbald all jene, die Microsofts Flugsimulator 2024 besitzen. Denn die amerikanische Softwareschmiede hat das sogenannte „World Update 22“ angekündigt: Es soll „die atemberaubenden Landschaften der USA“ würdigen und dreißig Nationalparks und Monumente der Vereinigten Staaten umfassen sowie außerdem wird Goodyears „Blimp“ genanntes Luftschiff integriert. Mit dem Release soll demnach die Schönheit der USA gefeiert werden, wobei es passenderweise zum Unabhängigkeitstag der Nation am 4. Juli erscheint.
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