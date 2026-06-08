Zwei Göggel-Reifentransporter gestohlen – ein Verdächtiger in Haft

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche sind von einem Firmengelände in der Burladinger Straße der Kleinstadt Gammertingen (Landkreis Sigmaringen/Baden-Württemberg), wo der Großhändler Reifen Göggel seinen Sitz hat, zwei mit rund 250 Reifen beladene Sprinter gestohlen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Friedrichshafen hat ein 48-jähriger Angestellter des Unternehmens die Schlüssel der beiden Fahrzeuge entwendet und an mindestens zwei Mittäter übergeben. Die Transporter wurden dann am Freitag in Tschechien in Grenznähe lokalisiert und von Beamten der tschechischen Polizei sichergestellt. Zu diesem Zeitpunkt sollen die Täter jedoch bereits einen Großteil der Reifen im Wert von rund 25.000 Euro abgeladen und abtransportiert haben, während sich die beiden Sprinter zwischenzeitlich wieder bei der Halterfirma in Gammertingen befinden. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Diebstahls leiteten die Staatsanwaltschaft Hechingen und die Kriminalpolizei Friedrichshafen ein Ermittlungsverfahren ein und noch am Donnerstag geriet besagter 48-Jähriger unter dringenden Tatverdacht. Nach seiner Festnahme wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den ungarischen Staatsangehörigen und setzte diesen in Vollzug, sodass er seither in einer Justizvollzugsanstalt einsitzt. Die Ermittlungen der Kriminalbeamten zu den Komplizen sowie zum Tathergang dauern an.