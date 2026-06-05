Rollwiderstand rückt im Replacement-Markt mehr und mehr in den Fokus

Die Herausforderungen für Unternehmen des Güterkraftverkehrs sind hoch. Die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit, die vielfältigen und das Geschäft bestimmenden Regulierungen, der eklatante Fahrermangel und natürlich die angespannte Situation bei den Margen – all das baut einen hohen Druck auf die betroffenen Unternehmen auf. Druck, zu dessen Linderung Reifenhersteller wie Continental mit ihren Produkten und Lösungen beitragen wollen. Im Rahmen eines Presseevents auf dem Contidrom zeigte der Hersteller dazu nun die eine oder andere Lösung auf.

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