Rollwiderstand rückt im Replacement-Markt mehr und mehr in den Fokus

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Für Hinnerk Kaiser, bei Continental Leiter Produktentwicklung Bus- und Lkw-Reifen EMEA, nimmt das Thema Rollwiderstand eine immer größere Rolle auch bei der Ersatzbeschaffung ein (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Die Herausforderungen für Unternehmen des Güterkraftverkehrs sind hoch. Die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit, die vielfältigen und das Geschäft bestimmenden Regulierungen, der eklatante Fahrermangel und natürlich die angespannte Situation bei den Margen – all das baut einen hohen Druck auf die betroffenen Unternehmen auf. Druck, zu dessen Linderung Reifenhersteller wie Continental mit ihren Produkten und Lösungen beitragen wollen. Im Rahmen eines Presseevents auf dem Contidrom zeigte der Hersteller dazu nun die eine oder andere Lösung auf.

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