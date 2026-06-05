https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Agritechnica-Asia-attracted-more-than-12000-web.webp 1127 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-05 07:41:262026-06-04 12:45:59Deutsche Innovationen auf der Agritechnica Asia gefragt
Deutsche Innovationen auf der Agritechnica Asia gefragt
Die Agritechnica Asia hat ihre Rolle als führende asiatische Plattform für Landtechnik und Smart Farming bestätigt. Vom 20. bis 22. Mai 2026 versammelte die Fachmesse der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) über 12.000 Fachbesucher aus 72 Ländern in Bangkok. 367 Aussteller aus 30 Nationen präsentierten innovative Lösungen für nachhaltige Pflanzenproduktion und Automatisierung.
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