Heftige Attacke aus den USA: Pirelli wehrt sich gegen vernichtenden Grizzly-Bericht

In den vergangenen Stunden wurden die Finanzmärkte und die Reifenindustrie durch die Veröffentlichung eines vernichtenden Berichts von Grizzly Research erschüttert, einem bekannten amerikanischen Finanzanalyseunternehmen, das auf Leerverkäufe (Short-Selling) spezialisiert ist. Diese Art von Unternehmen ist dafür bekannt, tiefgehende Untersuchungen von börsennotierten Gesellschaften durchzuführen und gleichzeitig eine Short-Position auf deren Aktien einzugehen. Das bedeutet, dass Grizzly direkt finanziell vom Kursverfall der Zielaktie profitiert, der oft unmittelbar nach der Veröffentlichung solch äußerst kritischer Berichte eintritt. Im Zentrum des Angriffs steht dieses Mal Pirelli. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, eine verdeckte Abhängigkeit und übermäßig enge Beziehungen zu Russland zu pflegen, was nach Ansicht der amerikanischen Analysten eine Bedrohung für die nationale Sicherheit des Westens darstellt. Aus Italien kam eine umgehende Reaktion.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen