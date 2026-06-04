Bridgestone präsentiert Reifenserie für extreme Untertageeinsätze

Bridgestone will Effizienz und Leistungsfähigkeit im Untertagebau mit einer Reifenserie steigern, die speziell für extreme Einsatzbedingungen entwickelt wurde. Die neuen Reifen VMNT, VMDL und VMMS wurden gezielt für die Anforderungen konzipiert, wo raue, scharfkantige Gesteinsoberflächen, hohe Feuchtigkeit und dauerhafte Belastungen Reifen und Material täglich an ihre Grenzen bringen.

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