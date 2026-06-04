https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Bridgestone-setzt-Massstaebe-mit-neuen-Reifen-fuer-den-Untertagebau-Web.webp 1128 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-04 09:40:522026-06-04 09:40:52Bridgestone präsentiert Reifenserie für extreme Untertageeinsätze
Bridgestone präsentiert Reifenserie für extreme Untertageeinsätze
Bridgestone will Effizienz und Leistungsfähigkeit im Untertagebau mit einer Reifenserie steigern, die speziell für extreme Einsatzbedingungen entwickelt wurde. Die neuen Reifen VMNT, VMDL und VMMS wurden gezielt für die Anforderungen konzipiert, wo raue, scharfkantige Gesteinsoberflächen, hohe Feuchtigkeit und dauerhafte Belastungen Reifen und Material täglich an ihre Grenzen bringen.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!