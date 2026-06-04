Proline kauft RFK Tuning: Dritter Coup im Jubiläumsjahr

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Der Felgenhersteller Proline setzt seinen Expansionskurs fort. Mit der Übernahme von RFK Tuning sichern sich die Schwarzwälder bereits den dritten Zukauf innerhalb von zwölf Monaten und forcieren damit pünktlich zum 30-jährigen Firmenjubiläum eine klare Wachstumsstrategie.

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