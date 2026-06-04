https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/RFK-Tuning-wurde-von-Proline-uebernommen-.webp 1126 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-04 09:21:532026-06-03 16:25:24Proline kauft RFK Tuning: Dritter Coup im Jubiläumsjahr
Proline kauft RFK Tuning: Dritter Coup im Jubiläumsjahr
Der Felgenhersteller Proline setzt seinen Expansionskurs fort. Mit der Übernahme von RFK Tuning sichern sich die Schwarzwälder bereits den dritten Zukauf innerhalb von zwölf Monaten und forcieren damit pünktlich zum 30-jährigen Firmenjubiläum eine klare Wachstumsstrategie.
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