https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/DAMMANN.webp 1128 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-04 10:00:152026-06-04 10:00:15Landtechnikhersteller Dammann beantragt Insolvenz in Eigenverwaltung
Landtechnikhersteller Dammann beantragt Insolvenz in Eigenverwaltung
Der traditionsreiche Landtechnikhersteller Herbert Dammann GmbH hat beim Amtsgericht Tostedt einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Wie das Familienunternehmen aus Buxtehude in einer Mitteilung erklärte, wird der Geschäftsbetrieb vollumfänglich fortgeführt. Produktion, Ersatzteilservice und Kundendienst laufen planmäßig weiter. Seit dem 29. Mai überwacht der Hamburger Rechtsanwalt Per Hendrik Heerma als vorläufiger Sachwalter die Geschäftsführung um Nadine Dammann, die weiterhin im Amt bleibt. Die Löhne der rund 140 bis 150 Mitarbeitenden sind bis Ende Juli gesichert.
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