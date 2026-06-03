Verlängerung bis 2030: Continental bleibt am Ball

Continental und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) haben ihre Partnerschaft rund um die Männer-Nationalmannschaft bis 2030 verlängert. Besiegelt wurde die Fortsetzung der Zusammenarbeit im Rahmen des Länderspiels Deutschland gegen Finnland am 31. Mai 2026 in Mainz.

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