https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/OZ-Claudio-.webp 1127 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-03 11:55:092026-06-03 12:25:3255 Jahre OZ: Von der Tankstellenwerkstatt zum globalen Motorsport-Giganten
55 Jahre OZ: Von der Tankstellenwerkstatt zum globalen Motorsport-Giganten
Wer heute die Boxengasse der Formel 1 oder den Servicepark der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) betritt, sieht sie überall: Aluminiumräder mit den zwei markanten Buchstaben OZ in der Nabenkappe. Jetzt feiert das Unternehmen, welches seine Räder mittlerweile in 80 Länder weltweit vertreibt, sein 55-jähriges Jubiläum.
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