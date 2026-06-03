55 Jahre OZ: Von der Tankstellenwerkstatt zum globalen Motorsport-Giganten

Wer heute die Boxengasse der Formel 1 oder den Servicepark der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) betritt, sieht sie überall: Aluminiumräder mit den zwei markanten Buchstaben OZ in der Nabenkappe. Jetzt feiert das Unternehmen, welches seine Räder mittlerweile in 80 Länder weltweit vertreibt, sein 55-jähriges Jubiläum.

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