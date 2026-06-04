Avus Racing ist mit feiert Weltpremiere auf der  Tire Cologne

Der italienische Felgenhersteller Avus Racing präsentiert vom 9. bis 11. Juni auf der Tire Cologne sein aktuelles Aluminiumräder-Portfolio sowie die Easy-Kit-Noträder. Erstmals wird hier auch das neue Modell AC-V01 der Weltöffentlichkeit präsentiert. Neben den Produktneuheiten setzt der Hersteller vor allem auf den direkten B2B-Austausch: Während der dreitägigen Fachmesse steht das Vertriebsteam in Halle 8 (Stand C041) für Gespräche mit Partnern, Distributoren und Reifenspezialisten bereit.