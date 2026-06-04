Avus Racing ist mit feiert Weltpremiere auf der  Tire Cologne

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Jedes „EasyKit“ soll alles Notwendige für den Fall einer Reifenpanne enthalten: Neben einem Notrad in 15 bis 19 Zoll aus Stahl oder Aluminium gehören dazu noch Wagenheber, Radkreuz, Handschuhe, Regenponcho und passende Schrauben (Bild: Avus Italia)

Der italienische Felgenhersteller Avus Racing präsentiert vom 9. bis 11. Juni auf der Tire Cologne sein aktuelles Aluminiumräder-Portfolio sowie die Easy-Kit-Noträder. Erstmals wird hier auch das neue Modell AC-V01 der Weltöffentlichkeit präsentiert. Neben den Produktneuheiten setzt der Hersteller vor allem auf den direkten B2B-Austausch: Während der dreitägigen Fachmesse steht das Vertriebsteam in Halle 8 (Stand C041) für Gespräche mit Partnern, Distributoren und Reifenspezialisten bereit.

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