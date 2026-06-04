https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/06/Avus-Italia-Nortad-Kit-mit-TUeV-Austria-Zertifizierung.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-04 07:37:532026-06-03 15:39:20Avus Racing ist mit feiert Weltpremiere auf der Tire Cologne
Avus Racing ist mit feiert Weltpremiere auf der Tire Cologne
Der italienische Felgenhersteller Avus Racing präsentiert vom 9. bis 11. Juni auf der Tire Cologne sein aktuelles Aluminiumräder-Portfolio sowie die Easy-Kit-Noträder. Erstmals wird hier auch das neue Modell AC-V01 der Weltöffentlichkeit präsentiert. Neben den Produktneuheiten setzt der Hersteller vor allem auf den direkten B2B-Austausch: Während der dreitägigen Fachmesse steht das Vertriebsteam in Halle 8 (Stand C041) für Gespräche mit Partnern, Distributoren und Reifenspezialisten bereit.
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