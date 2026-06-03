https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Bridgestone-Werk-Poznan-feiert-Produktion-von-200-Millionen-Reifen_2.webp 1116 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-03 08:26:012026-06-03 08:25:30Meilenstein in Polen: Bridgestone-Werk Poznań fertigt 200-millionsten Reifen
Meilenstein in Polen: Bridgestone-Werk Poznań fertigt 200-millionsten Reifen
Das Bridgestone-Werk im polnischen Poznań hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht und die Produktionsmarke von 200 Millionen Reifen überschritten. „Dieser Erfolg unterstreicht die strategische Bedeutung des Standorts innerhalb des globalen Produktionsnetzwerks von Bridgestone und spiegelt zugleich das langjährige Engagement für Premiumqualität, Innovation und nachhaltige Mobilitätslösungen des Herstellers wider“, heißt es beim Reifenhersteller.
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