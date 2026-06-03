https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Reifen-Goeggel-Web.webp 1126 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-03 08:10:102026-06-03 09:32:14Mercedes A-Klasse als Hauptgewinn: Reifen Göggel startet großes WM-Tippspiel
Mercedes A-Klasse als Hauptgewinn: Reifen Göggel startet großes WM-Tippspiel
Pünktlich zum Start des weltweiten Fußballfiebers im Sommer bläst der Großhändler Reifen Göggel zum Anpfiff für sein traditionelles Tippspiel. In diesem Jahr wartet die Aktion mit einem Rekordpreistopf auf: Gewinne im Gesamtwert von über 50.000 Euro warten auf die Tipper.
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