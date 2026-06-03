Fiege und Dunlop feiern Richtfest in Hessisch Lichtenau

Der Bau des neuen Multi-User-Centers der Fiege-Gruppe in Hessisch Lichtenau schreitet planmäßig voran. Am Dienstag feierte der Logistikdienstleister unweit von Kassel das offizielle Richtfest für den Komplex. Die Fertigstellung der Immobilie, ist bereits für den Herbst dieses Jahres geplant. Auf einer Gesamtfläche von knapp 52.000 Quadratmetern entstehen fünf Hallenschiffe sowie zusätzliche Büro- und Sozialflächen. Als strategisch zentraler Ankerkunde wird die Dunlop Tyre Europe GmbH das neue Lager beziehen, um ihren Wachstumskurs auf dem europäischen Markt weiter voranzutreiben.

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