Euromaster-Jahrestagung steht im Zeichen von Transformation und Digitalisierung

Euromaster hat Ende Mai seine österreichischen Franchisepartner zur Jahrestagung in den Pinzgau im Salzburger Land eingeladen. Im Mittelpunkt der zweitägigen Tagung standen die strategische Weiterentwicklung des Netzwerks sowie aktuelle Chancen und Herausforderungen im Reifenfachhandel und Autoservicegeschäft. Besonders die wachsende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz und Social Media für die zukünftige Vermarktungsstrategie der Marke wurde intensiv diskutiert.

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