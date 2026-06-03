https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Euromaster.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-03 10:26:442026-06-03 10:26:44Euromaster-Jahrestagung steht im Zeichen von Transformation und Digitalisierung
Euromaster-Jahrestagung steht im Zeichen von Transformation und Digitalisierung
Euromaster hat Ende Mai seine österreichischen Franchisepartner zur Jahrestagung in den Pinzgau im Salzburger Land eingeladen. Im Mittelpunkt der zweitägigen Tagung standen die strategische Weiterentwicklung des Netzwerks sowie aktuelle Chancen und Herausforderungen im Reifenfachhandel und Autoservicegeschäft. Besonders die wachsende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz und Social Media für die zukünftige Vermarktungsstrategie der Marke wurde intensiv diskutiert.
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