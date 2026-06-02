https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Goodyear-Headquarter-1.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-02 12:26:342026-06-02 12:26:34Schuldentausch: Goodyear holt sich 1,05 Milliarden Dollar am Anleihemarkt
Schuldentausch: Goodyear holt sich 1,05 Milliarden Dollar am Anleihemarkt
Der US-Reifenhersteller Goodyear stellt die Weichen für seine anstehenden Refinanzierungen. Durch die Ausgabe einer neuen milliardenschweren Anleihe will der Konzern Schulden begleichen, die im kommenden Jahr fällig werden. Das frische Kapital lassen sich die Amerikaner in einem veränderten Zinsumfeld allerdings einiges kosten.
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