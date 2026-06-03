https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Kabat-Adam-Dziuba.webp 1123 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-03 07:58:382026-06-02 14:04:14Kabat präsentiert neue Reifen und Schläuche in Köln
Kabat präsentiert neue Reifen und Schläuche in Köln
Der polnische Reifen- und Schlauchhersteller Kabat hat seine Teilnahme an der diesjährigen The Tire Cologne angekündigt. Vom 9. bis 11. Juni 2026 wird das Unternehmen dem internationalen Fachpublikum in Halle 6 am Stand D038 Produktneuheiten präsentieren. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen in diesem Jahr strategische Portfolioerweiterungen. Das Unternehmen wird unter anderem seine modernen Radialreifen und neue Forstwirtschaftsschläuche präsentieren. Neben der Produktpräsentation setzt Kabat auf den direkten Austausch mit Partnern und Kunden.
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