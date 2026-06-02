https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Yokohama-Logo.webp 358 481 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-02 10:10:152026-06-02 10:10:15Maki jetzt CEO von Yokohama Europe
Maki jetzt CEO von Yokohama Europe
Die Yokohama Rubber Co., Ltd. hat bekannt gegeben, dass Takashi Maki mit Wirkung zum 1. Juni 2026 die Position des CEO der Yokohama Europe GmbH übernimmt. Zuvor war Maki als Executive Vice President der Tochtergesellschaft tätig. Er beerbt in dieser Funktion Giovanni Angelo Ponzoni, der am 15. Oktober 2023 zum CEO ernannt worden war.
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