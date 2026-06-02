Maki jetzt CEO von Yokohama Europe

Die Yokohama Rubber Co., Ltd. hat bekannt gegeben, dass Takashi Maki mit Wirkung zum 1. Juni 2026 die Position des CEO der Yokohama Europe GmbH übernimmt. Zuvor war Maki als Executive Vice President der Tochtergesellschaft tätig. Er beerbt in dieser Funktion Giovanni Angelo Ponzoni, der am 15. Oktober 2023 zum CEO ernannt worden war.

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