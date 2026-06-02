https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Nokian-Tyres.webp 1121 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-02 10:00:162026-06-01 16:11:03FT-Klimaranking: Nokian Tyres bester Reifenhersteller in den europäischen Top 30
FT-Klimaranking: Nokian Tyres bester Reifenhersteller in den europäischen Top 30
Nokian Tyres hat im aktuellen Nachhaltigkeits-Ranking „Europe’s Climate Leaders“ der Financial Times (FT) und des Marktforschungsunternehmens Statista ein starkes Ergebnis erzielt. Der finnische Reifenhersteller belegt unter rund 3.000 analysierten europäischen Unternehmen den 29. Platz und ist damit laut eigenen Angaben der am besten bewertete Reifenproduzent der gesamten Liste.
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