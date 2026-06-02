FT-Klimaranking: Nokian Tyres bester Reifenhersteller in den europäischen Top 30

Nokian Tyres hat im aktuellen Nachhaltigkeits-Ranking „Europe’s Climate Leaders“ der Financial Times (FT) und des Marktforschungsunternehmens Statista ein starkes Ergebnis erzielt. Der finnische Reifenhersteller belegt unter rund 3.000 analysierten europäischen Unternehmen den 29. Platz und ist damit laut eigenen Angaben der am besten bewertete Reifenproduzent der gesamten Liste.

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