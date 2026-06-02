MSW 54: Neues Y-Speichen-Design von OZ für SUVs

Der italienische Räderhersteller OZ hat sein Portfolio um das neue MSW 54-Rad erweitert, ein speziell abgestimmtes Leichtmetallrad für die Individualisierung moderner SUV- und Crossover-Modelle. Das Fünf-Y-Speichen-Design ist in zwei unterschiedliche Finishvarianten zu haben.

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