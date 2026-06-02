https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/OZ-MSW-54.webp 1122 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-02 09:22:582026-06-01 15:28:36MSW 54: Neues Y-Speichen-Design von OZ für SUVs
MSW 54: Neues Y-Speichen-Design von OZ für SUVs
Der italienische Räderhersteller OZ hat sein Portfolio um das neue MSW 54-Rad erweitert, ein speziell abgestimmtes Leichtmetallrad für die Individualisierung moderner SUV- und Crossover-Modelle. Das Fünf-Y-Speichen-Design ist in zwei unterschiedliche Finishvarianten zu haben.
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