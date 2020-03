Leverkusener Reifen Becker GmbH ist insolvent

In Sachen der in Leverkusen ansässigen Reifen Becker GmbH läuft beim Amtsgericht Köln ein Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen des Unternehmens. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter in der Angelegenheit ist der Leverkusener Rechtsanwalt Jochen Müller bestellt worden. cm