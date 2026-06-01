Rigdon empfängt lokale Berufsberater zur Werksführung

Bei Rigdon ist derzeit Besuchszeit. Nachdem der Runderneuerer aus Günzburg (Bayern) kürzlich eine Delegation aus Zentralamerika bei sich zu einer Führung begrüßen konnte, informierte sich nun auch eine Delegation der Agenturen für Arbeit aus Günzburg und Neu-Ulm über die Produktion am Standort, wo das Unternehmen außerdem auch einen seiner zwei Point-S-Reifenhandelsbetriebe betreibt. Ziel des Besuchs sei es gewesen, den Berufsberatern das vielseitige Berufsbild des Mechanikers für Reifen- und Vulkanisationstechnik näherzubringen und ihnen einen praxisnahen Einblick in die heutigen Anforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten des Berufes zu vermitteln, heißt es dazu in einer Mitteilung.

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