Daimler Truck eröffnet neuen Produktionsstandort für Lkw und Busse in Argentinien

Mercedes-Benz Camiones y Buses, eine Tochtergesellschaft von Daimler Truck, hat offiziell das neue Zárate Industrial Center nördlich von Buenos Aires eröffnet. Auf einem 20 Hektar großen Gelände beherbergt das neue Industriezentrum die Produktion von Mercedes-Benz-Lkw-Modellen und Busfahrgestellen. Der Komplex umfasst außerdem ein Ersatzteil- und Komponentenlogistikzentrum sowie Argentiniens erstes Werk, in dem gebrauchte Lkw- und Busersatzteile aufgearbeitet werden. Mercedes-Benz Camiones y Buses investierte eine Gesamtsumme von 110 Millionen US-Dollar in den neuen Standort.

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