Schnellecke Group setzt auf Reifenlösungen, „die ökologisch und wirtschaftlich sind“

Die Schnellecke Group hat täglich 600 Fahrzeugeinheiten im Einsatz. Das Logistik- und Transportunternehmen mit Hauptsitz in Wolfsburg und etlichen Standorten europaweit hat dabei die Themen Kosten und Nachhaltigkeit fest im Blick. Rund 80 Prozent der Schnellecke-Lkw-Flotte rollen insofern auf runderneuerten Reifen, hergestellt durch Hankook – eine bewusste Entscheidung, wie es dazu in einer Mitteilung heißt.

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