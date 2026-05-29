https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Felix-Kraft-links-ist-fuer-den-deutschen-Schnellecke-Fuhrpark-verantwortlich-uns-setze-dabei-auf-neue-und-runderneuerte-Reifen-von-Partner-Hankook-die-Robert-Luck-liefert-.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-05-29 09:51:082026-05-22 10:55:10Schnellecke Group setzt auf Reifenlösungen, „die ökologisch und wirtschaftlich sind“
Schnellecke Group setzt auf Reifenlösungen, „die ökologisch und wirtschaftlich sind“
Die Schnellecke Group hat täglich 600 Fahrzeugeinheiten im Einsatz. Das Logistik- und Transportunternehmen mit Hauptsitz in Wolfsburg und etlichen Standorten europaweit hat dabei die Themen Kosten und Nachhaltigkeit fest im Blick. Rund 80 Prozent der Schnellecke-Lkw-Flotte rollen insofern auf runderneuerten Reifen, hergestellt durch Hankook – eine bewusste Entscheidung, wie es dazu in einer Mitteilung heißt.
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