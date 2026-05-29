Momo Tires will „neues Kapitel“ auf der Tire Cologne aufschlagen

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Mit der kommenden Tire Cologne soll für Momo Tires „ein neues Kapitel“ beginnen, gehört die Marke doch seit dem vergangenen Jahr dem italienischen Großhändler Univergomma (Bild: Univergomma)

Für Momo Tires soll auf der kommenden Tire Cologne „ein neues Kapitel“ beginnen. Wie der italienische Großhändler Univergomma schreibt, der die Marke im vergangenen Jahr übernommen hat, wolle man übernächste Woche auf der Messe in Köln „ein komplettes Ausstattungskonzept für das Fahrzeug des Endkunden“ präsentieren, denn „heute steht Momo für ein einzigartiges Angebot im Aftermarket-Bereich, das weit über Reifen hinausgeht und Leichtmetallfelgen, Lenkräder, Tuningzubehör, Racing-Bekleidung sowie ein komplettes Sortiment an Produkten zur Fahrzeugindividualisierung umfasst“.

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