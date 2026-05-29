https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Fuer-den-Auftritt-auf-der-Tire-Cologne-kuendigt-Berlin-Tyres-Europa-die-neue-Felge-MAM-A6-als-besonderes-Highlight-an.webp 1126 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-05-29 13:31:102026-05-29 13:31:10Berlin Tyres Europa will neue Felge MAM A6 auf Tire Cologne präsentieren
Berlin Tyres Europa will neue Felge MAM A6 auf Tire Cologne präsentieren
Die Berlin Tyres Europa GmbH ist auch 2026 wieder auf der Tire Cologne vertreten und will vor Ort auf der Messe „ihre starken Marken Berlin Tires, Syron Tires, Keskin Wheels und MAM Wheels“ einem internationalen Fachpublikum präsentieren. Als „besonderes Highlight“ des Messeauftritts angekündigt, ist die Vorstellung der neuen Felge MAM A6. Das Modell soll „mit modernem Design, sportlicher Eleganz und hochwertigen Finishes“ überzeugen. Berlin Tyres Europa zählt sich derweil „zu den dynamischen Playern der Branche“ und freue sich durch die Messe folglich auf „neue Impulse“. Zu finden sein wird das Unternehmen auf der Tire Cologne, die vom 9. bis 11. Juni in Köln stattfindet, in Halle 6.1, Standnummer B018.
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