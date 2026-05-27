Goodyear schickt die ETRC-Teams mit noch nachhaltigerem Reifen in die Saison

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Goodyears neuer ETRC-Reifen, der ab der jetzt Ende Mai beginnenden Saison eingesetzt wird, besteht zu 60 Prozent aus nachhaltigen Materialien, was der Hersteller mit einem Zwei-Blatt-Symbol auf der Seitenwand kenntlich macht (Bild: Goodyear)

In der aktuellen Saison European Truck Racing Championship (ETRC), die am kommenden Wochenende mit dem Rennen im italienischen Misano beginnt und beim Truck Grand Prix auf dem Nürburgring in Deutschland (10.-12. Juli) seine Höhepunkt feiern wird, wird Goodyear einen neuen Truckrennreifen einführen, der zu 60 Prozent aus nachhaltigen Materialien besteht; in der vorigen Saison bestand der Reifen noch zu 55 Prozent aus nachhaltigen Materialien.

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