Goodyear schickt die ETRC-Teams mit noch nachhaltigerem Reifen in die Saison

In der aktuellen Saison European Truck Racing Championship (ETRC), die am kommenden Wochenende mit dem Rennen im italienischen Misano beginnt und beim Truck Grand Prix auf dem Nürburgring in Deutschland (10.-12. Juli) seine Höhepunkt feiern wird, wird Goodyear einen neuen Truckrennreifen einführen, der zu 60 Prozent aus nachhaltigen Materialien besteht; in der vorigen Saison bestand der Reifen noch zu 55 Prozent aus nachhaltigen Materialien.

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