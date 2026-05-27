Alcar-Marken treten mit Gewinnspielaktion auf Abenteuer & Allrad auf

Dass die Alcar-Marken Dotz 4×4 sowie Dezent auf der kommenden Abenteuer & Allrad einmal mehr Präsenz zeigen, hatten wir bereits berichtet. Dass diese Präsenz dabei allerdings deutlich über den eigenen Messestand hinausgeht, dokumentiert, welche Bedeutung der Räderhersteller der Messe beimisst, die vom 4. bis 7. Juni wieder in Bad Kissingen stattfindet. Ein „besonderes Highlight“ sei dabei die „familienfreundliche Gewinnspielaktion Schnitzeljagd“ gemeinsam mit renommierten Partnern wie Tischer, Seikel, Cargo Clips, Multimobil und Taubenreuther“, heißt es dazu nun in einer Mitteilung. Gezeigt werden dort bei den Partnern praxisnahe Fahrzeuglösungen, die durch die passenden Felgen sowohl optisch als auch technisch aufgewertet werden. Denn neben dem Design stehe für Dotz 4×4 und Dezent „vor allem der funktionale Mehrwert im Fokus: erhöhte Traglasten gegenüber Serienfelgen sorgen dafür, dass jedes Upgrade auch eine echte Performance-Steigerung bedeutet“.