Mann+Hummel erweitert Filterportfolio mit pflanzenbasiertem Rohstoff

Mann+Hummel setzt seine Nachhaltigkeitsstrategie eigenen Worten zufolge „konsequent fort“ und erweitert das bestehende Portfolio an Filtern mit ligninbasierten Medien im Aftermarket. Nach der erfolgreichen Einführung der ersten CO 2 -reduzierten Filter im vergangenen Jahr stehen nun weitere Luft- und Ölfilter im Zuge der Serienumstellung bei Mann-Filter zur Verfügung. Der Anbieter von Filtersystemen mit Sitz in Ludwigsburg betont dazu, Werkstätten und Handelspartner könnten „dabei von erneuerbarem, pflanzenbasiertem Material in bewährter Erstausrüstungsqualität“ profitieren. Durch die Produkterweiterung stehen die nachhaltigeren Mann-Filter-Luftfilter im europäischen Ersatzmarkt nun für rund 120 Millionen Pkw und Transporter bereit, während die Ölfilter mit Ligninimprägnierung in Europa insgesamt etwa 35 Millionen Fahrzeuge abdecken. Die Zahl der verfügbaren Produkte habe sich im Zuge der Erweiterung bei Mann+Hummel mehr als verdoppelt. Die Serienumstellung der neuen Filtertypen erfolgt ab Mai.