Alcar-Marke Dotz 4×4 stellt seine Produkte in den Messefokus

Nachdem Dotz 4×4 erst kürzlich über seine Messepremiere für die diesjährige „Abenteuer & Allrad“ in Bad Kissingen berichtet hat, teilt die Marke der Alcar-Gruppe nun weitere Details zum Standkonzept mit. Danach wolle Dotz 4×4 heuer mit einem als minimalistisch beschriebenen Standkonzept anhand eines historischen Fahrzeugrahmens verdeutlichen, „wie vielseitig die Felgenlösungen auf kleinstem Raum harmonieren“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Die Botschaft dahinter für 2026 sei demnach „klar: Dotz 4×4 verbindet Tradition mit der Allradmobilität von morgen“. Als Highlight sei außerdem erneut die Dotz-Schwestermarke Dezent mit ihren „eleganten und zugleich extrem widerstandsfähigen Felgen“ am Stand in Bad Kissingen vertreten. Keinesfalls fehlen dürfe darüber hinaus „natürlich die Spezialisten-Crew rund um Offroad-Urgestein Klaus Faust als geschätzter Ansprechpartner, wenn es um den passenden Reifen in Kombination mit der passende Felge“ geht.