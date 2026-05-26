Namensänderung bei Goodyear-Ganzjahresreifen soll „klares Signal“ aussenden

Laut dem Reifenhersteller selbst haben mehr als 70 Goodyear-Ingenieure über vier Jahre hinweg an dem neuen Pkw-Ganzjahresreifen „Vector All Season 4“ des Anbieters gearbeitet. Dabei seien die zentralen Leistungsziele bereits früh erreicht worden, sodass sie nahezu 75 Prozent der gesamten Forschungs- und Entwicklungszeit in die Feinabstimmung investieren konnten, heißt es weiter. „Beim ‚Vector All Season 4‘ haben wir die Feinabstimmung weiter vorangetrieben als je zuvor. Genau dort entsteht der entscheidende Unterschied: in den Details, die die meisten Fahrer nie sehen, aber unmittelbar spüren”, erklärt Ben Glesener, Senior Technology Director Product Development Consumer bei Goodyear mit Verantwortung für die EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika). Demgegenüber ist aber die veränderte Namensgebung – die drei Vorgänger des Newcomers hießen bekanntlich „Vector 4Seasons“, „Vector 4Season Gen-2“ und „Vector 4Seasons Gen-3“ – für jedermann sofort erkennbar.

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