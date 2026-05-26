„Super April“ für die Motorradneuzulassungen in Deutschland

Laut Daten des Industrieverbandes Motorrad e.V. (IVM) haben sich die Neuzulassungen motorisierter Zweiräder in Deutschland im zurückliegenden Monat nicht nur besser als erwartet entwickelt, sondern ist er sogar der zweitbeste April der vergangenen zehn Jahre gewesen diesbezüglich. Demnach sind in den 30 Tagen nach dem Ende des ersten Quartals knapp 25.000 Maschinen neu auf bundesdeutsche Straßen gekommen, was einerseits einem Plus von gut 17 Prozent gegenüber dem April 2025 gleichkommt, während die kumulierte Bilanz nach nunmehr vier Monaten auf gut 70.300 Neufahrzeuge angestiegen ist. Was verglichen mit dem Vorjahreszeitraum einem Zuwachs von rund einem Drittel entspricht.

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