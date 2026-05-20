Dunlop-/Falken-Hersteller wächst und wird profitabler

Sumitomo Rubber Industries (SRI) konnte seine Geschäftskennzahlen im ersten Quartal des neuen Jahres mitunter deutlich verbessern, wobei hier die für das Unternehmen zentrale Reifensparte den maßgeblichen Treiber darstellte. Während der Konzern beim Umsatz ein Plus von fünf und beim Betriebsgewinn von 18,8 Prozent verzeichnen konnte, woraus sich eine Quartalsrendite von jetzt 5,6 Prozent ergibt nach 4,9 Prozent im Vorjahresquartal, legte die Reifensparte sogar noch mehr zu: Die Umsätze stiegen um 6,1 und der Betriebsgewinn um 35 Prozent, weswegen dort die Marge nun bei leicht überdurchschnittlichen 5,7 Prozent liegt; für das Vorjahresquartal hatte der japanische Reifenhersteller, der hinter den Marken Dunlop und Falken steht, noch ‚nur‘ 4,5 Prozent Marge mit Reifen melden müssen. Wie Sumitomo Rubber Industries schreibt, sei bei der Marke Dunlop in Europa „die Vertriebsexpansion im März in den Vollbetrieb übergegangen“

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