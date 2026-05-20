Bear-Machines führt Smartphone-App für Bear-Cut mit vier Funktionen ein

Die neue Smartphone-App soll alle Nutzer der Bear-Cut genannten halbautomatischen Maschine für das Nachprofilieren von Lkw-, Bus- und Trailerreifen „mit vier intelligenten Funktionen unterstützen“. Wie dazu Hersteller Bear-Machines betont, sind dies erstens die Identifikation des reifenspezifischen Nachschnittstartpunkts, zweitens eine Übersicht über alle in Bear-Cut hinterlegten Schnittmuster mit Suchfunktion sowie drittens eine digitale Version der Bedienungsanleitung. Außerdem – viertens – soll die Bear-Cut-App einen tagesaktuellen Überblick über alle in einem Betrieb nachprofilierten Reifen und wichtige Kennzahlen der Maschine gewähren. In Summe soll die neue Smartphone-App damit „den Bedienkomfort und die wirtschaftliche Effizienz“ der Bear-Cut-Maschine „zusätzlich optimieren“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt.

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