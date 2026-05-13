https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Bei-Delticom-war-das-erste-Quartal-gekennzeichnet-durch-wetterbedingt-ruecklaeufige-Umsaetze-sowie-einem-starken-Minus-beim-EBITDA.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-05-13 11:07:312026-05-13 11:07:31Delticom „richtet Geschäft verstärkt auf Profitabilität aus“ – EBITDA 31,7 Prozent im Minus
Delticom „richtet Geschäft verstärkt auf Profitabilität aus“ – EBITDA 31,7 Prozent im Minus
Delticom musste im ersten Quartal – so der bei Hannover ansässige Onlinereifenhändler – einen Umsatzrückgang in Höhe von 6,1 Prozent auf jetzt 99 Millionen Euro hinnehmen, habe man „wetterbedingt“ doch „nicht von einem frühen Start in das Sommerreifengeschäft profitieren können“. Während der Anteil der Umsätze außerhalb der EU um 15,5 Prozent anstieg, gaben die EU-internen Umsätze, die einen Anteil an den Gesamtumsätzen von 85,3 Prozent ausmachten, sogar um 9,1 Prozent nach.
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