Beissbarths Q.Lign 360° kommt im Markt an

Nach der ursprünglichen Premiere auf der Automechanika in Frankfurt vor anderthalb Jahren hat sich die Achsvermessungsanlage Q.Lign 360° von Beissbarth mittlerweile fest im Markt etabliert. Dafür macht der Werkstattausrüster mit Hauptsitz in Gilching bei München auch deren „zentrale Benefits“ verantwortlich, die „Werkstattbetreiber mit Platzmangel zur Steigerung ihrer Rentabilität nutzen“ können.

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