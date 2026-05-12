Michelin verdrängt Goodyear als beliebtestes Erstausrüstungsfabrikat in den USA

Michelin ist nach 2024 nun erneut das beliebtestes Erstausrüstungsfabrikat in den USA (Bild: J.D. Power)

In den USA hat J.D. Power eine neue Kundenzufriedenheitsstudie zu Pkw-Erstausrüstungsreifen veröffentlicht. Klar auf Platz eins dabei Michelin mit 816 von 1.000 möglichen Punkten. Der aus Frankreich stammende Hersteller verdrängte dabei Goodyear von der Spitze, nachdem der US-Hersteller nur noch 798 Punkte erreichen konnte nach 815 Punkten im Vorjahr; bereits ein Jahr zuvor hatten die beiden Hersteller ihre Plätze getauscht. Nach einer einjährigen Pause 2026 wieder im Ranking dabei und gleich auf Platz drei lag derweil Toyo, und zwar punktgleich mit Goodyear, während Kumho Platz vier mit 793 Punkten belegte. Der Hersteller aus Südkorea, dessen Punktzahl gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben war, profitierte dabei von der Schwäche von Pirelli und Falken, die gegenüber 2025 deutlich bei den Zufriedenheitswerten bei den US-amerikanischen Autokäufern und insofern an Punkten in der Studie verloren haben.

In den Kundenzufriedenheitsstudien von J.D. Power sind Platzierungswechsel über die Jahre hinweg an der Tagesordnung (Bilder: J.D. Power)

In den Kundenzufriedenheitsstudien von J.D. Power sind Platzierungswechsel über die Jahre hinweg an der Tagesordnung, wie die Rankings von 2024 und 2025 belegen (Bilder: J.D. Power)

Die Studie bewertete 13 globale Reifenmarken im Pkw-Segment anhand der vier Leistungsbereichen Fahrkomfort, Traktion und Handling, Verschleiß (Haltbarkeit) sowie Optik; sie umfasste über 30.000 Besitzer von Fahrzeugen der Modelljahre 2023 bis 2025. Vonseiten Kumhos betonte man dazu: „Unsere Platzierung in der hoch angesehenen JD-Power-Studie unterstreicht unsere technische Kompetenz und die Qualität unserer Produkte. Während wir unsere Markenidentität als Technologieführer festigen, werden wir uns weiterhin darauf konzentrieren, die Kundenzufriedenheit durch unermüdliche Innovationen sowohl in der Technologie als auch in der Qualität zu steigern.“

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