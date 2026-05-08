https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Pirelli-konnte-im-ersten-Quartal-Umsaetze-und-Ertraege-zwar-nicht-ganz-auf-Vorjahresniveau-halten-dafuer-stieg-die-EBIT-Marge-auf-16-Prozent.webp 1350 1801 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-05-08 10:25:172026-05-08 10:25:17Pirelli kann EBIT-Marge auch im ersten Quartal auf 16 Prozent steigern
Pirelli kann EBIT-Marge auch im ersten Quartal auf 16 Prozent steigern
Pirelli blickt auf Quartal zurück, das weitestgehend von einer wirtschaftlichen Seitwärtsbewegung gekennzeichnet war. Während die Umsätze von Januar bis einschließlich März wechselkursbedingt um 1,2 Prozent nachgaben – entsprechend bereinigt hätte sich ein Umsatzplus von 3,5 Prozent ergeben –, gab das bereinigte EBIT um 0,9 Prozent nach. Daraus ergibt sich eine noch einmal verbesserte Profitabilität: Pirellis EBIT-Marge stand zum Ende des Quartals bei immerhin 16 Prozent (Vorjahresquartal: 15,9 Prozent). Pirelli hatte auch das Geschäftsjahr 2025 mit einer EBIT-Marge von 16 Prozent abgeschlossen, was einem Plus von 0,3 Prozentpunkten entsprach.
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