BRV hat noch Plätze im Modullehrgang „Serviceberater Nutzfahrzeugreifen“ frei

Der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk bietet seinen Mitgliedern in den kommenden Monaten wieder seinen Modullehrgang „Serviceberater Nutzfahrzeugreifen“ mit Modulen zu Technik- und Vertriebsthemen an, wobei jedes der fünf Module jeweils zwei Tage dauert und damit „die ideale Möglichkeit“ sei, sich „umfassend weiterzubilden“, so der Verband, der dazu „noch einige wenige Plätze“ anbieten kann. In den kommenden Modulen geht es um Fahrzeugtechnik (16./17. Juni, Anmeldefrist bereits verstrichen), Kundenkommunikation (17./18. September) sowie um Reifenmanagement und Zusatzverkäufe (1./2. Dezember). Gleich fürs kommende Jahr beginnt der Modulzyklus von neuem mit den Modulen Markt und Recht sowie Reifentechnik (beide voraussichtlich Anfang 2027). Alle weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Onlineanmeldung finden interessierte BRV-Mitglieder auf der Internetseite des Verbands. Die Module können in beliebiger Reihenfolge gebucht und absolviert werden, sind finden in Gruppen mit zehn bis 15 Teilnehmern an verschiedenen Veranstaltungsorten statt und nach Abschluss aller Module erhalten Teilnehmer das BRV-Zertifikat „Serviceberater Nutzfahrzeugreifen“.