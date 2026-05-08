Der digitale Kollege aus der Stele: Nettec bringt KI-Avatare in den Verkaufsraum

In der Welt des E-Commerce sind Reifen ein schwieriges Pflaster: technisch komplex, beratungsintensiv und für Laien oft ein Buch mit sieben Siegeln. Während viele Onlineshops ihre Kunden mit Filtern allein lassen, schickt die Nettec Automotive Solutions GmbH aus dem Norden eine digitale Revolution ins Rennen. Das Ziel: Die Expertise des Werkstattmeisters direkt auf das Smartphone und – ganz neu – zurück in die Filiale zu bringen. Zu sehen sein wird das neue Produkt erstmals auf der Tire Cologne in Köln vom 9. bis 11. Juni (Halle 8, Stand B018a).

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