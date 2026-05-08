Deldo bestätigt Teilnahme an der Tire Cologne trotz Marktunsicherheiten

Der in Antwerpen ansässige Großhändler und Distributor Deldo wird vom 9. bis 11. Juni auf der Tire Cologne (Halle 7.1, Stand A010/B011) ausstellen und dabei ein besonderes Augenmerk auf seine sieben Eigenmarken Atlas, Fortuna, Imperial, Minerva, Tristar, Superia und Victory legen. Tom van Dyck, Vertriebs- und Organisationsleiter bei Deldo, beobachtet in den letzten Monaten eine große Zurückhaltung in der Branche, selbst unter den traditionellen TTC-Ausstellern. „Es herrscht viel Unsicherheit, sowohl bei den Großhändlern als auch bei den chinesischen Werken. Man wartet auf die endgültige Entscheidung über die Antidumpingzölle, um zu wissen, was man auf der diesjährigen Messe präsentieren soll.“

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