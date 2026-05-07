Großhändler Küke und Prinx Europe starten in ihre exklusive Partnerschaft

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Prinx Chengshan Tire Europe und Küke Vertriebsgesellschaft haben ihre exklusive Austone-Vertriebspartnerschaft für Deutschland begonnen, wobei das Produkt eine zentrale Rolle einnimmt (Bilder: Prinx Chengshan Tire Europe)

Anfang des Jahres haben Prinx Chengshan Tire Europe und Küke Vertriebsgesellschaft eine exklusive Partnerschaft für die Vermarktung von Lkw-Reifen der Marke Austone in Deutschland begonnen. Laut dem Großhändler mit Sitz in Herzberg am Harz habe sich diese seither gut angelassen und Vorteile für den aus China stammenden Hersteller und dessen hiesigen Vertriebspartner gebracht. Beide könnten damit gezielt ihre Position im Markt stärken und darüber die Grundlage für „eine klar fokussierte Weitereinwicklung“ legen. Im Mittelpunkt stehe dabei „eine klare Positionierung der Marke Austone in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld“, wie dazu der geschäftsführende Gesellschafter André Küke unterstreicht.

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